PlayCity визначило переможців конкурсу на проведення лотерей: його критикував Гетманцев

Віктор Волокіта — 28 січня, 19:01
Державне агентство PlayCity завершило конкурс на отримання ліцензій для операторів державних лотерей, за результатами якого переможцями визначили три компанії - "МСЛ", "Патріот", "Українська національна лотерея".

Про це повідомила пресслужба держагентства.

Зазначається, що в операторів лотерей є 10 днів на подання заяви для отримання ліцензії. Після розгляду заяви оператори матимуть ще 10 днів на сплату ліцензійного платежу — 24,2 млн грн на рік.

Надалі оператори почнуть випускати й проводити лотереї в Україні за новими правилами, які, як стверджують в "Плейсіті", змінюють регуляцію ринку лотерей та означають прозору електронну звітність; контроль продажів і виплат у режимі реального часу.

"Лотерейний ринок, який понад 10 років працював у "сірій" зоні, виходить у прозору площину. Це забезпечить нові надходження у бюджет від сплати за ліцензії, більше прозорості цього бізнесу.

Наступним кроком реформи буде оновлення законодавства, що дозволить відкрити ринок для міжнародних компаній", - зазначено в повідомленні.

У січні глава парламентського податкового комітету Данило Гетманцев розповідав, що в конкурсі на проведення лотерей брали участь лише МСЛ", "Патріот", "Українська національна лотерея", які й раніше працювали на цьому ринку.

"На жаль, найгірші мої прогнози справдилися. Конкурс операторів державних лотерей проходить без жодної інтриги, перетворившись в банальну роздачу ліцензій діючим операторам лотерей. Заявки подали тільки три діючі українські оператори, а Мінцифри і "Плейсіті" зробили все, аби подання заявок іноземцями не відбулося", - писав Гетманцев.

Уряд Юлії Свириденко повністю оновлює правила функціонування ринку державних лотерей та запускає нову систему ліцензування для учасників ринку.

