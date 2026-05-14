Кабмін хоче забрати собі контроль над PlayCity у Мінцифр

Кабмін попередньо підтримав передачу регулятора грального ринку PlayCity від Мінцифри у своє пряме підпорядкування.

Про це свідчить повідомлення голови фінкомітету ВР Данила Гетманцева та підтверджують дані співрозмовників ЕП.

Водночас рішення ще не оформлене остаточно. За даними джерел ЕП, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко постанову не підписала і це залишається під великим питанням.

Тому поки йдеться лише про попередньо підтриманий крок.

Паралельно, раніше фінкомітет погодив правку до законопроєкту, автором якої є Гетманцев. Вона змінює підхід до регулювання ринку і замість формулювання "про реалізацію державної політики у сфері азартних ігор та лотерей" пропонується норма "про реалізацію державної фінансової політики".

Це означає, що формування політики у сфері грального бізнесу має перейти до Мінфіну.

Якщо обидва рішення все ж доведуть до кінця політика у сфері грального бізнесу відійде до Мінфіну, а сам PlayCity у пряме підпорядкування Кабміну.

Також читайте: Азарт без контролю: чому держава досі не бачить реальні ставки і виграші

Нагадаємо:

6 травня 2026 року комітет ВР з питань фінансів підтримав правки до законопроєкту про оподаткування доходів із цифрових платформ, одна з яких передбачає передачу функцій формування політики у сфері азартних ігор та лотерей від Мінцифри до Міністерства фінансів.

Завдяки постанові щодо державної системи онлайн-моніторингу, яку ухвалив уряд, держава у режимі реального часу бачитиме, як працює легальний гральний бізнес.

Раніше повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації та державне агентство з контролю за гральним та лотерейним бізнесом PlayCity вперше встановлять ліміти для гравців в азартні ігри.