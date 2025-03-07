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Volkswagen відкликає майже 180 тисяч автомобілів: причина

Олексій Артемчук — 7 березня, 15:49
Volkswagen відкликає майже 180 тисяч автомобілів: причина
Getty Images

Компанія Volkswagen відкличе 177 493 кросовери Atlas та Atlas Cross Sport у США через можливе від’єднання кришки двигуна, що може спричинити пожежу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху США (NHTSA).

За даними регулятора, після сервісного обслуговування кришка двигуна могла бути неправильно закріплена, що дозволяло їй відкрутитися та контактувати з гарячими поверхнями. Це створює потенційний ризик займання.

Проблема зачіпає автомобілі 2024-2025 модельних років. Власникам цих авто запропонують безплатно зняти кришку двигуна у дилерських центрах, повідомили в NHTSA.

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Нагадаємо:

Автовиробники очолили зниження європейських акцій в четвер після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив ввести 25-відсоткові мита на товари з ЄС.

Сім'я мільярдерів, яка контролює Volkswagen і Porsche, планує розширити портфель інвестицій, щоб зменшити залежність від автомобільного бізнесу, що натрапляє на труднощі.

Volkswagen автомобілі

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