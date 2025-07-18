WhatsApp час готуватись до заборони в Росії — депутат Держдуми

WhatsApp має готуватися до виходу з російського ринку, заявив депутат Держдуми Антон Горелькін, який курує ІТ-сектор.

Про це пише Reuters.

Причиною стала поява нової вкладки у застосунку — її можуть класифікувати як порушення законодавства, через що месенджер можуть внести до списку забороненого програмного забезпечення.

"WhatsApp час готуватися до виходу з російського ринку", — заявив Горелькін, додавши, що материнська компанія месенджера, Meta, визнана в Росії екстремістською організацією.

Горелькін вважає, що державний застосунок MAX може зайняти частку ринку, якщо WhatsApp буде заблокований. За його словами, месенджером Meta щодня користуються 68% росіян.

Цього тижня Кремль оприлюднив нові вказівки Путіна, які передбачають обмеження програмного забезпечення з "недружніх країн", включно з комунікаційними платформами. Кінцевий термін — 1 вересня.

Горелькін додав, що платформа Telegram, створена росіянином Павлом Дуровим, швидше за все, уникне блокування, якщо буде дотримуватись вимог закону. За даними Роскомнадзору, Telegram вже розпочав процес реєстрації російської юридичної особи.

Нагадаємо:

У Росії можуть запровадити додаткові обмеження на використання програмного забезпечення, зокрема месенджерів, розроблених у "недружніх країнах".

У Росії хочуть створити власний державний месенджер із функцією дзвінків, чатів і доступом до держпослуг.