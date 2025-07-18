WhatsApp пора готовиться к запрету в России - депутат Госдумы

WhatsApp должен готовиться к выходу с российского рынка, заявил депутат Госдумы Антон Горелкин, курирующий ИТ-сектор.

Об этом пишет Reuters.

Причиной стало появление новой вкладки в приложении - ее могут классифицировать как нарушение законодательства, из-за чего мессенджер могут внести в список запрещенного программного обеспечения.

"WhatsApp пора готовиться к выходу с российского рынка", - заявил Горелкин, добавив, что материнская компания мессенджера, Meta, признана в России экстремистской организацией.

Горелкин считает, что государственное приложение MAX может занять долю рынка, если WhatsApp будет заблокирован. По его словам, мессенджером Meta ежедневно пользуются 68% россиян.

На этой неделе Кремль обнародовал новые указания Путина, которые предусматривают ограничение программного обеспечения из "недружественных стран", включая коммуникационные платформы. Конечный срок - 1 сентября.

Горелкин добавил, что платформа Telegram, созданная россиянином Павлом Дуровым, скорее всего, избежит блокировки, если будет придерживаться требований закона. По данным Роскомнадзора, Telegram уже начал процесс регистрации российского юридического лица.

Напомним:

В России могут ввести дополнительные ограничения на использование программного обеспечения, в частности мессенджеров, разработанных в "недружественных странах".

В России хотят создать собственный государственный мессенджер с функцией звонков, чатов и доступом к госуслугам.