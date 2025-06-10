Росія запускає державний месенджер на заміну Telegram і WhatsApp

У Росії хочуть створити власний державний месенджер із функцією дзвінків, чатів і доступом до держпослуг.

Про це пише Reuters.

Державна дума Росії підтримала законопроєкт про створення національного месенджера, який буде тісно інтегрований з електронними державними послугами. Розробку ініціювали для зниження залежності від іноземних платформ, таких як WhatsApp і Telegram.

Як зазначив автор ініціативи, заступник голови комітету з інформаційної політики Антон Горєлькін, нова платформа забезпечить обмін повідомленнями, дзвінки та доступ до функцій, яких немає в популярних закордонних сервісах. За його словами, головна перевага месенджера — глибока інтеграція з держсервісами.

Для набуття чинності законопроєкт ще має пройти Раду Федерації та отримати підпис Володимира Путіна.

Міністр цифрового розвитку Максут Шадаєв заявив, що Росія відстає у сфері цифрової комунікації, порівняно з іншими країнами. Одним із потенційних виконавців може стати компанія VK, чий соцмережевий майданчик VKontakte щодня використовують близько 80 млн росіян.

Попри активну розробку, VK у 2024 році зазнала збитків на 94,9 млрд рублів (1,21 млрд доларів), інвестуючи у відеоконтент і технології.

Аналітики прогнозують, що влада РФ може обмежити роботу WhatsApp і Telegram, щоб створити штучну популярність новому месенджеру. Також занепокоєння викликають потенційні порушення приватності користувачів.

Нагадаємо:

Фонд "Іннотех XXI", який займається реставрацією храмів, планує випустити на російський ринок "православний месенджер" "Зосима".

В двох регіонах підконтрольних РФ заблокували Telegram через побоювання, що він може бути використаний ворогами.