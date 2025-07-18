Путін вимагає обмежити іноземні месенджери

У Росії можуть запровадити додаткові обмеження на використання програмного забезпечення, зокрема месенджерів, розроблених у "недружніх країнах".

Про це пише The Moscow Times.

Відповідне доручення лідер Кремля Путін направив уряду. Згідно з ним, прем'єр Михайло Мішустін має до 1 вересня подати пропозиції щодо нових обмежень на "комунікаційні сервіси" іноземного походження.

Ці ініціативи тісно пов’язані з нещодавно ухваленим законом про створення національної цифрової платформи. Центральним її елементом стане месенджер MAX, розроблений державою. Він має бути інтегрований з сервісами на кшталт "Держпослуг" і дозволить підтверджувати особу, право на пільги тощо.

Правозахисники вже назвали платформу MAX новим інструментом масового нагляду. За словами голови "Товариства захисту інтернету" Михайла Клімарьова, в політиці конфіденційності месенджера прямо зазначено, що всі дані користувачів можуть передаватися державним структурам. Доступ отримають ФСБ, МВС, Центробанк, Податкова служба і навіть Росалкогольтютюнконтроль.

Нагадаємо:

У Росії хочуть створити власний державний месенджер із функцією дзвінків, чатів і доступом до держпослуг.

Фонд "Іннотех XXI", який займається реставрацією храмів, планує випустити на російський ринок "православний месенджер" "Зосима".