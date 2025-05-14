Трамп відкриває Саудівській Аравії та ОАЕ доступ до передових чипів штучного інтелекту

Адміністрація Дональда Трампа погоджує угоди, які відкриють Саудівській Аравії та Об’єднаним Арабським Еміратам розширений доступ до передових чипів штучного інтелекту від Nvidia та AMD.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що це частина ширшої кампанії з поглиблення бізнес-зв'язків США із країнами Перської затоки.

Очікується, що країни затоки зможуть щороку імпортувати сотні тисяч чипів, зокрема моделі GB300 Grace Blackwell від Nvidia та ШІ-прискорювачі від AMD. Лише в рамках одного з проєктів Humain — саудівська компанія з розвитку ШІ-інфраструктури — отримає 18 000 найновіших процесорів Nvidia у перший рік, а загалом — кілька сотень тисяч протягом п’яти років.

Компанії Nvidia, AMD, Amazon, Cisco та Super Micro оголосили про масштабні інвестиції у регіон, що разом оцінюються у десятки мільярдів доларів.

Наприклад, Amazon і Humain витратять понад 5 млрд дол на створення "ШІ-зони" в Саудівській Аравії. Super Micro підписала угоду на 20 млрд дол із компанією DataVolt на постачання серверів.

Адміністрація Трампа паралельно скасовує обмеження епохи Байдена, які обмежували продаж передових ШІ-чипів союзникам США. Як зазначив радник Білого дому з питань ШІ Девід Сакс, "країна, яка першою побудує партнерську екосистему, виграє в цій високоцінній гонці".

Водночас деякі конгресмени висловили занепокоєння щодо ризику потрапляння технологій до Китаю через компанії на кшталт G42 в ОАЕ, яка раніше співпрацювала з Huawei.

Нагадаємо:

Nvidia повідомила деяким зі своїх найбільших китайських клієнтів, що вона допрацьовує дизайн своїх чіпів штучного інтелекту, щоб їх можна було продавати китайським компаніям без порушення експортних правил США.

Компанія Nvidia заявила, що втратить $5,5 мільярда у зв’язку з рішенням уряду США обмежити експорт її чипа штучного інтелекту H20 до Китаю — ключового ринку для одного з найпопулярніших продуктів компанії.