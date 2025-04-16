Санкції США проти Китаю завдали удару по Nvidia на мільярди доларів

Компанія Nvidia заявила, що спише $5,5 мільярда у зв’язку з рішенням уряду США обмежити експорт її чипа штучного інтелекту H20 до Китаю — ключового ринку для одного з найпопулярніших продуктів компанії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Чипи Nvidia для ШІ давно в центрі уваги експортного контролю США. Американська влада намагається не допустити продажу найпотужніших мікросхем Китаю, щоб зберегти технологічну перевагу у сфері штучного інтелекту.

Після запровадження обмежень Nvidia почала створювати чипи, які майже відповідають дозволеним межам продуктивності. Після новини акції Nvidia втратили близько 6% на позабіржовій сесії.

У Міністерстві торгівлі США повідомили, що вводять нові вимоги щодо ліцензування експорту чипів, зокрема Nvidia H20, AMD MI308 та інших аналогічних.

AMD не прокоментувала ситуацію, її акції також впали на 7% після закриття ринку.

Для Nvidia чип H20 є найсучаснішим із доступних на китайському ринку і має стратегічне значення для збереження присутності компанії в стрімко зростаючій ШІ-галузі Китаю.

Компанії Tencent, Alibaba та ByteDance (власник TikTok) активно нарощували замовлення на H20 — попит підштовхували дешеві ШІ-моделі від китайського стартапу DeepSeek.

Попри те, що чип має нижчу обчислювальну потужність, його здатність швидко обмінюватися даними з мікросхемами пам’яті та іншими процесорами залишається високою — саме це і викликає занепокоєння.

Такі характеристики роблять H20 потенційно придатним для створення суперкомп’ютерів.

Nvidia зазначила, що 9 квітня уряд США повідомив їй про необхідність отримання ліцензії для експорту H20 до Китаю, а 14 квітня стало відомо, що ці вимоги діятимуть безстроково. Чи буде уряд США взагалі видавати ці ліцензії — поки невідомо.

Компанія пояснила, що списання на $5,5 мільярда пов’язані із запасами H20, зобов’язаннями щодо закупівель та резервами.

Нагадаємо:

Нові мита президента США Дональда Трампа можуть коштувати американським виробникам обладнання для виробництва мікросхем понад $1 мільярд щороку.