Nvidia збирається відновити виробництво чипів для Китаю після заборони США

Nvidia повідомила деяким зі своїх найбільших китайських клієнтів, що вона допрацьовує дизайн своїх чіпів штучного інтелекту, щоб їх можна було продавати китайським компаніям без порушення експортних правил США.

Про це повідомляє видання The Information.

Nvidia повідомила клієнтам, що зразок нового чіпа буде доступний вже в червні, повідомляє The Information. Компанія також заявила, що все ще працює над китайською версією свого чіпа для штучного інтелекту останнього покоління, Blackwell.

Компанія спілкується з китайськими клієнтами (Alibaba Group, засновником TikTok ByteDance і Tencent Holdings.

Ці чипи будуть відповідати вимогам США щодо експорту до Китаю, який має обмежити доступ країни до нових технологій ШІ.

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг попередив клієнтів про свої плани під час поїздки до Пекіна, йдеться у звіті. Поїздка Хуанга до Пекіна в середині квітня відбулася через кілька днів після того, як уряд США обмежив експорт чипів H20 AI до Китаю.

США прагне обмежити доступ КНР до нових технологій штучного інтелекту, тому регулює їх експорт до КНР.

Нагадаємо:

Компанія Nvidia заявила, що втратить $5,5 мільярда у зв’язку з рішенням уряду США обмежити експорт її чипа штучного інтелекту H20 до Китаю — ключового ринку для одного з найпопулярніших продуктів компанії.