Поблизу Ормузу зафіксували масштабний розлив нафти

Ілюстративне фото, розлив нафти в Ормузі в серпні 2026 року

Біля узбережжя Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) виявили розлив нафти з танкера, що стало приводом для проведення операцій з локалізації розливу та екологічної оцінки.

Про це повідомило Міністерство з питань зміни клімату та навколишнього середовища ОАЕ, передає Reuters.

Всі пляжі та прибережні райони в еміраті Умм-аль-Кувейні тимчасово закрили доти, доки технічні бригади не завершать оцінку ситуації та не визначать необхідні заходи безпеки та захисту морського середовища.

Міністерство також закликало рибалок та інших користувачів морського простору уникати уражених районів та дотримуватися офіційних інструкцій.

До публікації заяви користувачі соцмереж повідомляли про дивний запах, який відчували мешканці деяких еміратів. Міністерство заявило, що запахи, про які повідомляли мешканці Шарджі, Аджмана та Умм-аль-Кувейна, не становлять для них жодної загрози здоров'ю.

Міністерство також не повідомило, що саме спричинило розлив, а влада не встановила, який саме танкер був до цього причетний.

Цей витік ще більше посилює занепокоєння щодо морської безпеки у водах Перської затоки після серії атак на торгові судна, зазначає Reuters.

Нагадаємо:

У серпні в мережі з'явилися відео, де видно велику нафтову пляму, що викинулася на берег на острів Кешм в Ірані – аналітики стверджували, що розлив відбувся з судна, яке зазнало удару в Ормузькій протоці.

17 жовтня в Ірані заявили, що супертанкер натрапив на морську міну в Ормузькій протоці: він перевозив понад два мільйони барелів сирої нафти та загорівся після вибуху в машинному відділенні.

На початку жовтня кількість атак на танкери, що прямували через Ормузьку протоку, сягнула найвищого рівня з початку війни між США та Іраном – це відбувається на тлі активізації експорту виробниками з країн Перської затоки.