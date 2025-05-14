Трамп открывает Саудовской Аравии и ОАЭ доступ к передовым чипам искусственного интеллекта

Администрация Дональда Трампа согласовывает соглашения, которые откроют Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам расширенный доступ к передовым чипам искусственного интеллекта от Nvidia и AMD.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что это часть более широкой кампании по углублению бизнес-связей США со странами Персидского залива.

Ожидается, что страны залива смогут ежегодно импортировать сотни тысяч чипов, в частности модели GB300 Grace Blackwell от Nvidia и ИИ-ускорители от AMD. Только в рамках одного из проектов Humain - саудовская компания по развитию ИИ-инфраструктуры - получит 18 000 новейших процессоров Nvidia в первый год, а в целом - несколько сотен тысяч в течение пяти лет.

Компании Nvidia, AMD, Amazon, Cisco и Super Micro объявили о масштабных инвестициях в регион, которые вместе оцениваются в десятки миллиардов долларов.

Например, Amazon и Humain потратят более 5 млрд долл на создание "ИИ-зоны" в Саудовской Аравии. Super Micro подписала соглашение на 20 млрд долл с компанией DataVolt на поставку серверов.

Администрация Трампа параллельно отменяет ограничения эпохи Байдена, которые ограничивали продажу передовых ИИ-чипов союзникам США. Как отметил советник Белого дома по вопросам ИИ Дэвид Сакс, "страна, которая первой построит партнерскую экосистему, выиграет в этой высокоценной гонке".

В то же время некоторые конгрессмены выразили обеспокоенность относительно риска попадания технологий в Китай через компании вроде G42 в ОАЭ, которая ранее сотрудничала с Huawei.

Напомним:

Nvidia сообщила некоторым из своих крупнейших китайских клиентов, что она дорабатывает дизайн своих чипов искусственного интеллекта, чтобы их можно было продавать китайским компаниям без нарушения экспортных правил США.

Компания Nvidia заявила, что потеряет $5,5 миллиарда в связи с решением правительства США ограничить экспорт ее чипа искусственного интеллекта H20 в Китай - ключевой рынок для одного из самых популярных продуктов компании.