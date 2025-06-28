Telegram блокував декілька каналів українських OSINT-дослідників

Адміністрація соцмережі Telegram тимчасово заблокувала як мінімум пʼять український OSINT-каналів.

Про це повідомляють у спільноті "НотаЄнота" у Facebook.

"Вчора і сьогодні телеграм видалив без пояснень телеграм-канали українських ОСІНТерів. Зокрема, йдеться про телеграм-канали OSINT-бджоли, OSINT Flow, KRIG війна OSINT Аналітика, Cat Eyes OSINT. Також наразі ми не можемо переглянути тг-канал OSINT Vatra", – йдеться у повідомленні.

У повідомленні йдеться, що разом із українськими каналами було заблоковано декілька російських OSINT-каналів.

Доповнено:

На 17:00 28 червня телеграм-канали OSINT-бджоли, OSINT Flow, KRIG війна, Cat Eyes OSINT були розблоковані.

Нагадаємо:

Telegram відповів на розслідування видання "Важные истории" щодо можливої співпраці з російськими спецслужбами. У компанії заявили, що доступу до серверів не має жодна третя сторона.

Раніше російське видання "Важные истории" стверджувало, що за інфраструктуру Telegram відповідають особи, які обслуговують секретні комплекси російських спецслужб, що використовуються для стеження за громадянами.