Австралія подала до суду на Telegram через терористичні пости

Австралійський інтернет-регулятор розпочав судове провадження проти Telegram через невидалення матеріалів на підтримку тероризму. Компанії загрожує штраф до 54,6 млн австралійських доларів, або 38 млн доларів США.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Офіс уповноваженої Австралії з питань електронної безпеки.

Регулятор стверджує, що Telegram не видалив відео страт, здійснених терористами, та масових розстрілів. Йдеться, зокрема, про матеріали, пов'язані з терактами у Крайстчерчі та Буффало.

За даними eSafety, з липня до жовтня 2025 року австралійські користувачі поскаржилися Telegram на 12 дописів із контентом на підтримку тероризму. Три з них містили відомі терористичні матеріали.

Водночас платформа не видалила 10 із цих дописів і не призупинила та не заблокувала облікові записи, які їх опублікували, йдеться в судовій заяві.

Telegram відкинув звинувачення та заявив, що оскаржуватиме їх у суді. Представник компанії додав, що її зусилля у боротьбі з тероризмом добре задокументовані, а протягом 2026 року платформа заблокувала тисячі екстремістських спільнот.

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Нагадаємо:

У 2023 році австралійський регулятор оштрафував соцмережу X на понад 610 тис. австралійських доларів за відмову співпрацювати з розслідуванням щодо боротьби з матеріалами про жорстоке поводження з дітьми.