Федоров обурився закидами Гетманцева та "Трухи" у свій бік
Виконувач обов'язків міністра оборони Михайло Федоров задався питанням про те, хто організовує медіаатаки проти нього та виділив тези голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева.
Це сталося на брифінгу Федорова у зв'язку з його звільненням з посади міністра оборони.
"Хто пише тези Гетманцеву? Гетманцев рік займався мною. Рік інвестувала людина. Хто бореться за гральний бізнес?", – ставить питання Федоров.
Він згадав аргументи Гетманцева про проблеми системи "еАкциз", зазначивши, що його розробкою займається Міністерство цифрової трансформації "без грошей", а не Міністерство фінансів.
Також Федоров згадав заяви нардепа про PlayCity, "яка перестала брати хабарі і зробила електронні ліцензії на все (що стосується грального бізнесу – ЕП)".
"Хто це все робить – у мене є питання", – підсумував в. о. міністра оборони.
Він сказав, що заплющував би очі на медіаатаки, бо розуміє, як це працює всередині українського суспільства. Також Федоров привів у приклад медіаатаки на НАБУ та САП у 2025 році.
Окремо в. о. міністра прокоментував дописи в Telegram-каналі "Труха".
"Чому з моменту купівлі "Трухи" за мільярд гривень "Труха" почала працювати проти мене? Чому "Труха" почала писати про ТЦК і спеціально натягуювати мене на всі кейси з ТЦК? Хто купив "Труху"?", – поставив він питання.
Федоров зазначив, що Telegram є найпопулярнішим джерелом новин для українців, а "Труха" – найбільшим українським каналом у месенджері.
Наостанок він заявив, що потрібно шукати відповіді на питання, хто стоїть за медіанападами на міністра оборони під час повномасштабної війни.
Нагадаємо:
На початку червня Міністерство цифрової трансформації опублікувало повідомлення-відповідь на критику зі сторони народного депутата, очільника комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данила Гетманцева.
"Що більше реальних змін відбувається в цій сфері, то більше тиску ми відчуваємо. Це очікувано: прозоре державне регулювання завжди зачіпає інтереси тих, хто роками користувався слабкістю системи, непрозорими правилами та відсутністю ефективного контролю.
Але саме тому цю реформу потрібно довести до кінця", – йдеться в листі.
Раніше виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков подав позов до народного депутата Данила Гетманцева про захист честі, гідності та ділової репутації.