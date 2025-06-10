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Telegram заперечив доступ російських спецслужб до серверів

Олексій Артемчук — 10 червня, 21:08
Telegram заперечив доступ російських спецслужб до серверів
Getty Images

Telegram відповів на розслідування видання "Важные истории" щодо можливої співпраці з російськими спецслужбами. У компанії заявили, що доступу до серверів не має жодна третя сторона.

Про це повідомила пресслужба месенджера у коментарі для видання "Вот так".

У компанії зазначили, що всі сервери Telegram належать і обслуговуються виключно власними співробітниками. Несанкціонований доступ до них, за словами пресслужби, є неможливим.

"У Telegram немає співробітників або серверів у Росії. За всю історію існування месенджера жодного разу не передавалися особисті повідомлення третім особам, а шифрування не було зламане", – йдеться у заяві.

У компанії також уточнили, що співпрацюють з підрядниками по всьому світу, проте жоден з них не має доступу до персональних даних користувачів.

Нагадаємо:

За інфраструктуру Telegram відповідають особи, які обслуговують секретні комплекси російських спецслужб, що використовуються для стеження за громадянами. Про це йдеться у розслідуванні "Важные истории" — російського партнера OCCRP.

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Telegram заперечив доступ російських спецслужб до серверів
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