Telegram заперечив доступ російських спецслужб до серверів

Telegram відповів на розслідування видання "Важные истории" щодо можливої співпраці з російськими спецслужбами. У компанії заявили, що доступу до серверів не має жодна третя сторона.

Про це повідомила пресслужба месенджера у коментарі для видання "Вот так".

У компанії зазначили, що всі сервери Telegram належать і обслуговуються виключно власними співробітниками. Несанкціонований доступ до них, за словами пресслужби, є неможливим.

"У Telegram немає співробітників або серверів у Росії. За всю історію існування месенджера жодного разу не передавалися особисті повідомлення третім особам, а шифрування не було зламане", – йдеться у заяві.

У компанії також уточнили, що співпрацюють з підрядниками по всьому світу, проте жоден з них не має доступу до персональних даних користувачів.

Нагадаємо:

За інфраструктуру Telegram відповідають особи, які обслуговують секретні комплекси російських спецслужб, що використовуються для стеження за громадянами. Про це йдеться у розслідуванні "Важные истории" — російського партнера OCCRP.