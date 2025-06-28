Telegram удалил несколько каналов украинских OSINT-исследователей

Администрация соцсети Telegram удалила как минимум пять украинских OSINT-каналов.

Об этом сообщают в сообществе "НотаЄнота" в Facebook.

"Вчера и сегодня телеграм удалил без объяснений телеграм-каналы украинских ОСИНТЕРов. В частности, речь идет о телеграмм-каналах OSINT-пчелы, OSINT Flow, KRIG война OSINT Аналитика, Cat Eyes OSINT. Также пока мы не можем просмотреть тг-канал OSINT Vatra", - говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что вместе с украинскими каналами было удалено несколько российских OSINT-каналов.

Напомним:

Telegram ответил на расследование издания "Важные истории" о возможном сотрудничестве с российскими спецслужбами. В компании заявили, что доступа к серверам не имеет ни одна третья сторона.

Ранее российское издание "Важные истории" утверждало, что за инфраструктуру Telegram отвечают лица, которые обслуживают секретные комплексы российских спецслужб, используемые для слежки за гражданами.