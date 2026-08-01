В АТБ заявили, що перестануть купувати рекламу в "Трухи"

Мережа продуктових магазинів АТБ-Маркет повідомила про припинення співпраці з Telegram-каналом "Труха" – подальше розміщення реклами на цьому майданчику не планується.

Про це повідомила пресслужба мережі у Facebook.

"На початку цього року АТБ-маркет уклав контракт на розміщення рекламних матеріалів у Telegram-каналі "Труха".

Однак, врахувавши останні події та почуті зауваження громадськості, компанія прийняла рішення припинити співпрацю з цим медіаресурсом," – йдеться у повідомленні.

Рекламу пообіцяли перенести на інші канали комунікації.

Нагадаємо:

Ексміністр оборони Михайло Федоров на брифінгу поставив питання про те, хто організовує медіаатаки проти нього та виділив, зокрема, дописи у каналі "Труха".

"Чому з моменту купівлі "Трухи" за мільярд гривень "Труха" почала працювати проти мене? Чому "Труха" почала писати про ТЦК і спеціально натягувати мене на всі кейси з ТЦК? Хто купив "Труху"?", – питав Федоров.

Численні опитані "Українською правдою" джерела в бізнесових колах вважають, що за купівлею "Трухи" може стояти керівник президентської фракції Давід Арахамія або пов'язані з ним бізнесмени.