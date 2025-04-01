Під час кібератаки на "Укрзалізницю" були використані тактики спецслужб РФ – Держспецзв'язку

У ході кібератаки на "Укрзалізницю" були використані тактики, техніки та процедури, притаманні російським спецслужбам.

Про це заявила начальниця Державного центру кіберзахисту Держспецзв’язку Євгенія Наконечна.

"Фахівці Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, яка діє при Державному центрі кіберзахисту Держспецзв’язку, під час дослідження інциденту встановили, що у ході атаки були використані тактики, техніки та процедури, притаманні російським спецслужбам. Також кіберзловмисники використали унікальне шкідливе програмне забезпечення, яке розроблялося з урахуванням специфіки інфраструктури, яка була атакована", – повідомила вона.

Наконечна зазначила, що реалізація такої кібератаки потребувала значних ресурсів для підготовки.

Також вона підкреслила, що кібератаку на "Укрзалізницю", яка обслуговує мільйони українців, можна прирівняти до терористичного акту.

Нагадаємо:

23 березня на "Укрзалізницю" вчинили масштабну кібератаку, через що не працювали майже усі онлайн-послуги залізниці.

27 березня систему онлайн-продажів "Укрзалізниці"відновили у резервному форматі для придбання нових квитків на поїзди та їх повернення.

30 березня "Укрзалізниця" відновила ще дві онлайн послуги після масштабної кібератаки. Зокрема, в застосунку УЗ або на сайті знову можна скористатись пільгою для осіб з інвалідністю, також знову можна подивитись онлайн-табло усіх вокзалів у додатку.

В УЗ запевняють, що під час кібератаки не було витоку ані військової, ані персональної інформації, оскільки вона не зберігається в системі.

За словами очільника УЗ Олександра Перцовського, на повне відновлення всіх систем після кібератаки "Укрзалізниці" може знадобитись від 4-6 тижнів до кількох місяців.