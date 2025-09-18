Нотаріальна палата заявила про витік даних під час тестування е-Нотаріату, в Мін'юсті заперечують

Нотаріальна палата України вимагає зупинити тестування і захистити нотаріальну таємницю, оскільки, за її даними, під час тестування системи е-Нотаріату у відкритий доступ потрапили дані про довіреності, заповіти та супровідні документи.

Палата звернулася до першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра юстиції Германа Галущенка з відповідним листом.

"У ході роботи з навчальною версією системи е-нотаріат стали доступними справжні дані з Єдиного реєстру довіреностей і Спадкового реєстру, включно з інформацією про заповіти. Це, на думку НПУ, є грубим порушенням законодавства про нотаріальну таємницю та прав громадян", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час тестування було виявлено "безпрецедентний випадок порушення нотаріальної таємниці", коли тестова версія е-Нотаріату містила скопійовані дані про всі довіреності та заповіти, зареєстровані в офіційних реєстрах до певної дати.

"Усі довіреності, усі заповіти, які були внесені до вказаних реєстрів до певної дати, стали доступні усім тестувальникам (нотаріусам, які не вчиняли ці нотаріальні дії, працівникам територіальних органів, які долучені до тестування системи або займаються організацією тестування, широкому колу осіб, включаючи розробників, донорів, організаторів та технічних працівників)", – повідомили в НПУ.

Палата просить надати інформацію, на якій підставі були скопійовані або розміщені відомості чинних Єдиного реєстру довіреностей, Спадкового реєстру в навчальній версії е-Нотаріату та повідомити про заходи щодо знищення таких копій.

НПУ висловила готовність долучитися до опрацювання усіх пропозицій та зауважень задля врегулювання ситуації щодо питань, які пов’язані із навчальною версією тестування е-нотаріату.

Своєю чергою, Міністерство юстиції заявило, що інформація про нібито витік персональних даних українців не відповідає дійсності та є маніпулятивною.

"Доступ до системи е-Нотаріат мають виключно чинні авторизовані нотаріуси, які працюють із реєстрами у своїй щоденній діяльності. Нагадуємо, що обов’язок збереження нотаріальної таємниці діє для нотаріусів незалежно від того, чи йдеться про промислове, чи тестове середовище", – заявили у Мін'юсті.

За даними відомства, з 3-го по 16 вересня, близько 2000 нотаріусів уже випробували систему, зібрано понад 250 пропозицій, відповідно до яких систему буде доопрацьвано.

Після внесення відповідних змін до системи доступ нотаріусам до проходження навчально-тестового періоду буде відновлено.

Нагадаємо:

В "Дії" у 2026" році запустять перші нотаріальні послуги. Нещодавно розпочалося бета-тестування електронної платформи е-Нотаріат.