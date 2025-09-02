В Україні запрацює платформа е-Нотаріат: почалося тестування

В "Дії" у 2026" році запустять перші нотаріальні послуги. Наразі розпочинається бета-тестування електронної платформи е-Нотаріат.

Про це повідомив віцепрем’єр із питань інновацій, цифрового розвитку, освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

За його словами, з третього вересня всі нотаріуси можуть приєднатися та почати роботу з новою сучасною електронною екосистемою.

"Ми обʼєднали всі нотаріальні реєстри в одну захищену екосистему, щоб громадяни отримали простий, прозорий та безпечний доступ до нотаріальних дій", - зазначив Федоров.

Він наголосив, що серед переваг цифровізації для нотаріусів - систематизація рутинних процесів; єдине робоче місце; миттєвий доступ до даних.

Система нового покоління забезпечить:

єдиний і зручний інтерфейс для всіх реєстрів;

безпеку документів з QR-кодом для миттєвої перевірки;

швидкий обмін даними між реєстрами та базами;

реєстрацію кожної нотаріальної дії;

автоматизацію перенесення даних по ключових реєстрах.

Нагадаємо:

В Україні станом на кінець серпня працює 5 845 нотаріусів. Порівняно з 2021 роком таких спеціалістів стало на 11% менше.