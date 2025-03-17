OneWeb уже продала значну частину ємності для України, але вона не використовується

Значна частина ємності супутникового інтернету OneWeb, призначеної для України, вже продана та зарезервована.

Про це в інтерв’ю ЕП розповів президент "Київстар" Олександр Комаров.

Він заявив, що компанія не змогла запустити послуги супутникового інтернету OneWeb в Україні, як планувала раніше, через відсутність доступної ємності. За його словами, значна частка потужностей OneWeb для України вже продана, але поки що не використовується.

"Ми підписали з OneWeb меморандум про взаєморозуміння, але комерційної угоди так і не уклали. Один із головних факторів – доступність ємності. Виявилося, що її значна частина вже зарезервована", – пояснив Комаров.

На запитання, хто саме викупив потужності OneWeb, президент "Київстар" відповів, що має припущення, але не коментуватиме їх.

Водночас він зазначив, що термінали OneWeb вже завозилися в Україну, проте масове розгортання мережі поки що не відбулося.

Також читайте: Супутниковий шантаж: що буде, якщо Starlink в Україні вимкнуть

Нагадаємо:

Компанія Eutelsat, власник OneWeb, заявила, що веде переговори з європейськими урядами про надання додаткового супутникового зв'язку в Україні, оскільки інвестори вважають, що французький супутниковий оператор може замінити Starlink Ілона Маска в країні.