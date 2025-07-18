Путин требует ограничить иностранные мессенджеры

В России могут ввести дополнительные ограничения на использование программного обеспечения, в частности мессенджеров, разработанных в "недружественных странах".

Об этом пишет The Moscow Times.

Соответствующее поручение лидер Кремля Путин направил правительству. Согласно ему, премьер Михаил Мишустин должен до 1 сентября представить предложения по новым ограничениям на "коммуникационные сервисы" иностранного происхождения.

Эти инициативы тесно связаны с недавно принятым законом о создании национальной цифровой платформы. Центральным ее элементом станет мессенджер MAX, разработанный государством. Он должен быть интегрирован с сервисами вроде "Госуслуг" и позволит подтверждать личность, право на льготы и тому подобное.

Правозащитники уже назвали платформу MAX новым инструментом массового надзора. По словам главы "Общества защиты интернета" Михаила Климарева, в политике конфиденциальности мессенджера прямо указано, что все данные пользователей могут передаваться государственным структурам. Доступ получат ФСБ, МВД, Центробанк, Налоговая служба и даже Росалкогольтюнконтроль.

Напомним:

В России хотят создать собственный государственный мессенджер с функцией звонков, чатов и доступом к госуслугам.

Фонд "Иннотех XXI", который занимается реставрацией храмов, планирует выпустить на российский рынок "православный мессенджер" "Зосима".