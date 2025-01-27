Китайская модель DeepSeek бросает вызов доминированию США в ИИ, индекс Nasdaq падает

Китайский стартап DeepSeek, занимающийся разработкой искусственного интеллекта, в понедельник обвалил мировые акции технологических компаний, поставив под сомнение технологическое доминирование Америки.

Об этом пишет Bloomberg.

Последняя модель искусственного интеллекта DeepSeek является экономически эффективной, хотя работает на менее продвинутых чипах, что ставит под сомнение обоснованность заоблачных оценок таких компаний, как Nvidia Corp. Nvidia возглавила мировой фондовый бум в сфере ИИ, поскольку ее чипы считаются ключевыми для этой технологии.

Фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 3,2%, а контракты на S&P 500 - на 1,9%. В Европе акции технологических компаний возглавили падение рынка, а акции производителя чипового оборудования ASML Holding NV упали более чем на 8%.

Китайские акции, связанные с искусственным интеллектом, отреагировали положительно, а акции компании Merit Interactive Co., котирующейся на материке, выросли до своих дневных максимумов. Merit является одной из тех компаний, которые имеют самые четкие связи с DeepSeek после того, как в предыдущей отчетности она заявила, что включила модель отечественной фирмы по разработке искусственного интеллекта в свой маркетинг.

Отмечается, что в Гонконге технологический индекс Hang Seng Tech Index поднялся на 2%.

Торговля ИИ упала в других местах, поскольку инвесторы переосмыслили предположения относительно вычислительных мощностей и энергии. Акции Nvidia упали более чем на 6% на немецкой бирже Tradegate.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп объявил об инвестициях частного сектора в размере до 500 миллиардов долларов на финансирование инфраструктуры для искусственного интеллекта с целью опередить страны-соперники в критически важных для бизнеса технологиях.