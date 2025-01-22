Трамп оголосив про інвестиції приватного сектора в штучний інтелект на пів трильйона доларів

Президент США Дональд Трамп оголосив про інвестиції приватного сектору в розмірі до 500 мільярдів доларів на фінансування інфраструктури для штучного інтелекту з метою випередити країни-суперники в критично важливих для бізнесу технологіях.

Про це пише Reuters.

Трамп повідомив, що творець ChatGPT OpenAI, SoftBank і Oracle планують створити спільне підприємство під назвою Stargate, яке, за його словами, побудує центри обробки даних і створить понад 100 000 робочих місць у США.

Ці компанії, разом з іншими акціонерами Stargate, виділили 100 мільярдів доларів для негайного розгортання, а решта інвестицій, як очікується, буде здійснена протягом наступних чотирьох років.

Генеральний директор SoftBank Масайоші Сон, генеральний директор OpenAI Сем Альтман і голова Oracle Ларрі Еллісон приєдналися до Трампа в Білому домі під час запуску.

Перший з дата-центрів проєкту вже будується в Техасі. Зазначається, що їх буде побудовано двадцять, кожен площею півмільйона квадратних футів. Проєкт може забезпечити роботу штучного інтелекту, який аналізує електронні медичні записи і допомагає лікарям доглядати за своїми пацієнтами.

Заява Трампа, зроблена на другий день його перебування на посаді, слідує за скасуванням указу колишнього президента Джо Байдена про штучний інтелект, який мав на меті зменшити ризики, які штучний інтелект несе споживачам, працівникам і національній безпеці.