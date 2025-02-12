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Прорив DeepSeek спровокував стрімкий ріст акцій технологічних компаній з Китаю

Олексій Артемчук — 12 лютого, 12:42
Прорив DeepSeek спровокував стрімкий ріст акцій технологічних компаній з Китаю
Getty Images

Індекс китайських технологічних акцій за останній місяць зріс на 25%, увійшовши в фазу "бичачого ринку" після прориву DeepSeek у сфері штучного інтелекту.

Про це пише Financial Times.

Hang Seng Tech, який відстежує 30 найбільших технологічних компаній Гонконгу, показав значно кращі результати, ніж Nasdaq 100 (+4,4%) та акції "Великої сімки" американських технологічних гігантів, які впали на 0,5%.

Зазначається, що серед компаній, чиї акції різко зросли:

  • Alibaba (+6%) – інтернет-гігант, який розвиває e-commerce, хмарні технології та фінтех, зріс після новин про співпрацю з Apple у сфері AI;
  • Xiaomi (+43%) – виробник смартфонів та електроніки;
  • Baidu (+34%) – лідер у сфері пошукових систем і штучного інтелекту;
  • BYD (+40%) – провідний виробник електромобілів та батарей;
  • JD.com (+24%) – одна з найбільших e-commerce платформ Китаю;
  • Meituan (+11%) – популярний сервіс доставки.

У виданні зазначають, що зростання підтримали два фактори: активне споживання під час святкування Китайського Нового року та очікування нових фіскальних стимулів від уряду Китаю.

Нагадаємо:

Китайський стартап DeepSeek, який пропонує доступніші рішення у сфері штучного інтелекту та використовує відкритий код, може суттєво вплинути на глобальний ринок ШІ.

Президент США Дональд Трамп і генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг під час зустрічі в Білому домі в п'ятницю 31 січня обговорили китайську модель ШІ DeepSeek, яка кинула виклик домінуванню США у секторі.

Китай акції Гонконг

акції

Прорив DeepSeek спровокував стрімкий ріст акцій технологічних компаній з Китаю
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