Прорив DeepSeek спровокував стрімкий ріст акцій технологічних компаній з Китаю

Індекс китайських технологічних акцій за останній місяць зріс на 25%, увійшовши в фазу "бичачого ринку" після прориву DeepSeek у сфері штучного інтелекту.

Про це пише Financial Times.

Hang Seng Tech, який відстежує 30 найбільших технологічних компаній Гонконгу, показав значно кращі результати, ніж Nasdaq 100 (+4,4%) та акції "Великої сімки" американських технологічних гігантів, які впали на 0,5%.

Зазначається, що серед компаній, чиї акції різко зросли:

Alibaba (+6%) – інтернет-гігант, який розвиває e-commerce, хмарні технології та фінтех, зріс після новин про співпрацю з Apple у сфері AI;

Xiaomi (+43%) – виробник смартфонів та електроніки;

Baidu (+34%) – лідер у сфері пошукових систем і штучного інтелекту;

BYD (+40%) – провідний виробник електромобілів та батарей;

JD.com (+24%) – одна з найбільших e-commerce платформ Китаю;

Meituan (+11%) – популярний сервіс доставки.

У виданні зазначають, що зростання підтримали два фактори: активне споживання під час святкування Китайського Нового року та очікування нових фіскальних стимулів від уряду Китаю.

Нагадаємо:

Китайський стартап DeepSeek, який пропонує доступніші рішення у сфері штучного інтелекту та використовує відкритий код, може суттєво вплинути на глобальний ринок ШІ.

Президент США Дональд Трамп і генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг під час зустрічі в Білому домі в п'ятницю 31 січня обговорили китайську модель ШІ DeepSeek, яка кинула виклик домінуванню США у секторі.