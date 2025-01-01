Доходи казино Макао у 2024 році перевищили офіційні прогнози, але були нижчими за рівень до пандемії

Доходи найбільшого у світі грального центру – казино в Макао, у 2024 році зросли майже на чверть, але все ще не досягли рівня до пандемії Covid-19, що підкреслює необхідність диверсифікації міста.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з даними, опублікованими в середу Бюро з інспекції та координації азартних ігор, дохід від грального бізнесу Макао в минулому році досяг 226,8 млрд патаків (28,35 млрд дол), що на 23,9% більше, ніж у 2023 році.

Це перевищило урядову оцінку в 216 мільярдів патакас, але відстало від 292,5 мільярда патакас, зареєстрованих у 2019 році.

Примітно, що в грудні доходи впали на 2,0%, що стало єдиним місяцем, коли в 2024 році було зафіксовано зниження в річному обчисленні.

Падіння збіглося з посиленням безпеки навколо триденного візиту президента Китаю Сі Цзіньпіна з нагоди чверті століття правління Пекіна. Макао повернувся під владу Китаю 20 грудня 1999 року і керується за тією ж системою "одна країна, дві системи", що й сусідній Гонконг.

Під час свого візиту Сі закликав Макао мати «сміливість» диверсифікувати свою економіку шляхом створення нових галузей і кращого зв'язку з національними стратегіями розвитку материка.

Макао, спеціальний адміністративний район Китаю, - єдине місце в країні, де азартні ігри є легальними. Його економіка значною мірою залежить від казино, які приносять близько 80% податкових надходжень.

Але довгострокова боротьба з корупцією в Китаї призвела до скорочення доходів від азартних ігор у VIP-секторі, які ще більше знизилися в роки пандемії, коли суворі обмеження на поїздки різко зменшили кількість туристів з материкової частини країни.