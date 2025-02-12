Прорыв DeepSeek спровоцировал стремительный рост акций технологических компаний из Китая

Индекс китайских технологических акций за последний месяц вырос на 25%, войдя в фазу "бычьего рынка" после прорыва DeepSeek в сфере искусственного интеллекта.

Об этом пишет Financial Times.

Hang Seng Tech, который отслеживает 30 крупнейших технологических компаний Гонконга, показал значительно лучшие результаты, чем Nasdaq 100 (+4,4%) и акции "Большой семерки" американских технологических гигантов, которые упали на 0,5%.

Отмечается, что среди компаний, чьи акции резко выросли:

Alibaba (+6%) - интернет-гигант, который развивает e-commerce, облачные технологии и финтех, вырос после новостей о сотрудничестве с Apple в сфере AI;

Xiaomi (+43%) - производитель смартфонов и электроники;

Baidu (+34%) - лидер в сфере поисковых систем и искусственного интеллекта;

BYD (+40%) - ведущий производитель электромобилей и батарей;

JD.com (+24%) - одна из крупнейших e-commerce платформ Китая;

Meituan (+11%) - популярный сервис доставки.

В издании отмечают, что рост поддержали два фактора: активное потребление во время празднования Китайского Нового года и ожидания новых фискальных стимулов от правительства Китая.

Напомним:

Китайский стартап DeepSeek, который предлагает более доступные решения в сфере искусственного интеллекта и использует открытый код, может существенно повлиять на глобальный рынок ИИ.

Президент США Дональд Трамп и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг во время встречи в Белом доме в пятницу 31 января обсудили китайскую модель ИИ DeepSeek, которая бросила вызов доминированию США в секторе.