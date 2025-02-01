Трамп вважає, що DeepSeack тільки зекономить кошти американським техногігантам – Reuters

Президент США Дональд Трамп і генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг під час зустрічі в Білому домі в п'ятницю 31 січня обговорили китайську модель ШІ DeepSeek, яка кинула виклик домінуванню США у секторі.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Зустріч відбулася на тлі намірів США більше обмежити експорт чипів штучного інтелекту, щоб забезпечити збереження передових обчислювальних потужностей у Сполучених Штатах і серед їхніх союзників, одночасно шукаючи нові способи заблокувати доступ Китаю до них.

Джерело, поінформоване про зустріч повідомило, що вона була запланована ще до того, як DeepSeek потряс світ технологій. За словами джерела, Трамп вважає, що поява китайської компанії на ринку ШІ означає, що "американським компаніям не доведеться витрачати купу грошей на створення дешевої альтернативи".

За словами джерел, розмови між чиновниками Трампа про обмеження поставок передових чипів, зокрема компанії Nvidia, до Китаю перебувають на ранній стадії, але ця ідея розглядається ще з часів адміністрації Джо Байдена.

Чипи H20 можуть використовуватися для запуску програмного забезпечення зі штучним інтелектом і були розроблені спеціально для китайського ринку, щоб відповідати існуючим обмеженням США на поставки до Китаю, запровадженим Байденом.

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Нагадаємо:

Американські чиновники з'ясовують, чи купила китайська AI-компанія DeepSeek передові напівпровідники Nvidia через третіх осіб у Сінгапурі, обійшовши обмеження США на продаж чипів, призначених для штучного інтелекту.