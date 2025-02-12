Китайская Baidu выпустит новую ИИ-модель, которая бросит вызов OpenAI

Китайский технологический гигант Baidu готовит обновленную версию своей ИИ-модели Ernie 5.0, которая должна выйти во второй половине 2025 года.

Об этом пишет CNBC.

Компания стремится усилить свои позиции на глобальном рынке искусственного интеллекта, где доминируют OpenAI и другие западные разработчики.

Ожидается, что Ernie 5.0 получит значительные улучшения в сфере мультимодальности. Новая модель сможет анализировать и комбинировать текст, видео, изображения и аудио, превращая один формат в другой.

Модель Ernie от Baidu уже поддерживает интеграцию генеративного ИИ в ряд потребительских и бизнес-продуктов компании, включая облачные хранилища и создание контента.

Baidu была первой крупной китайской технологической компанией, которая запустила чат-бота Ernie, похожего на ChatGPT, в марте 2023 года. Но, несмотря на первоначальный импульс, продукт был затменен другими китайскими чат-ботами с искусственным интеллектом от стартапов и крупных технологических компаний, таких как Alibaba и ByteDance.

Генеральный директор Baidu Робин Ли во время выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае заявил, что расходы на эксплуатацию ИИ-моделей могут существенно снизиться: "Если себестоимость уменьшится в 10 раз, это значительно повысит производительность".

Напомним:

Индекс китайских технологических акций за последний месяц вырос на 25%, войдя в фазу "бычьего рынка" после прорыва DeepSeek в сфере искусственного интеллекта.

Китайский стартап DeepSeek, который предлагает более доступные решения в сфере искусственного интеллекта и использует открытый код, может существенно повлиять на глобальный рынок ИИ.

Президент США Дональд Трамп и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг во время встречи в Белом доме в пятницу 31 января обсудили китайскую модель ИИ DeepSeek, которая бросила вызов доминированию США в секторе.