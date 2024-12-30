Китай намагається отримати передові американські матеріали для мікросхем до Нового року

Китайські компанії намагаються отримати передові матеріали для мікросхем та електроніки від американських постачальників до Нового року через побоювання, що Вашингтон запровадить ще більше експортних обмежень у цьому секторі.

Про це пише Nikkei Asia.

Замовлення таким постачальникам, як DuPont, Entegris і Chemours, різко зросли з листопада і включають широкий спектр важливих витратних матеріалів, таких як хіміко-механічні полірувальні прокладки, фільтри, спеціальні контейнери, сучасні мастильні матеріали і високоякісні лампочки для перевірки і тестування, повідомили джерела.

На додаток до вже оголошених обмежень, китайська технологічна промисловість стурбована тим, що США можуть запровадити додаткові обмеження на використання передових матеріалів і конструкцій для виробництва мікросхем, додали вони.

DuPont пропонує високоякісні прокладки, які зазвичай використовуються в процесах хіміко-механічного полірування, що є критично важливим етапом у виробництві мікросхем.

Entegris є світовим лідером у постачанні фільтрів і FOUP, спеціалізованих пластикових носіїв, що використовуються для транспортування пластин, тоді як Chemours пропонує критично важливі мастильні матеріали, що використовуються в різних типах машин у широкому діапазоні галузей, включаючи аерокосмічну промисловість.

Нагадаємо:

Китай сказав вголос те, що колись обговорювалося лише за зачиненими дверима: країна повинна позбутися американських чіпів.

США в понеділок запустять третій за три роки масштабний пакет обмежень проти напівпровідникової індустрії Китаю, обмеживши експорт для 140 компаній, зокрема виробника обладнання для мікросхем Naura Technology Group.

Постачання процесорів допомагає китайським стартапам розвивати технології штучного інтелекту попри обмеження Вашингтона.

США наказали найбільшому виробнику чипів у світі Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, припинити поставки передових мікросхем китайським клієнтам, які часто використовуються в додатках штучного інтелекту.

Китайські компанії-виробники мікросхем, проти яких Вашингтон запровадив нові заходи експортного контролю, пообіцяли прискорити локалізацію ланцюжка поставок і заявили, що зможуть продовжити виробництво завдяки нещодавнім зусиллям зі створення запасів обладнання.