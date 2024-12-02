США вдарять по індустрії мікросхем Китаю: цього разу - по виробниках обладнання

США в понеділок запустять третій за три роки масштабний пакет обмежень проти напівпровідникової індустрії Китаю, обмеживши експорт для 140 компаній, зокрема виробника обладнання для мікросхем Naura Technology Group.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Ця ініціатива, спрямована на стримування амбіцій Пекіна в галузі виробництва мікросхем, зачепить також китайських виробників обладнання для мікросхем, таких як Piotech і SiCarrier Technology. Нові експортні обмеження стосуватимуться поставок передових мікросхем пам’яті та додаткового обладнання для виробництва мікросхем.

Цей крок є однією з останніх масштабних ініціатив адміністрації Байдена, спрямованих на те, щоб позбавити Китай доступу до технологій і виробничих можливостей, які можуть бути використані для розвитку штучного інтелекту у військових цілях чи загрожувати національній безпеці США.

Нові обмеження запроваджують всього за кілька тижнів до вступу на посаду колишнього президента-республіканця Дональда Трампа, який, ймовірно, збереже багато жорстких заходів Байдена щодо Китаю.

До пакета заходів входять обмеження на постачання до Китаю чипів високої пропускної здатності (HBM), необхідних для висококласних застосувань, таких як навчання штучного інтелекту; нові заборони на 24 додаткових інструменти для виробництва мікросхем та три програмні засоби; а також експортні обмеження на обладнання для виробництва мікросхем, виготовлене у таких країнах, як Сінгапур та Малайзія.

Контроль за обладнанням, ймовірно, негативно позначиться на таких компаніях, як Lam Research, KLA та Applied Materials, а також на неамериканських компаніях, таких як голландський виробник обладнання ASM International.

Серед китайських компаній, що потраплять під нові обмеження, майже два десятки виробників напівпровідників, дві інвестиційні компанії та понад 100 виробників обладнання для виробництва мікросхем.

Американські законодавці заявляють, що деякі з цих компаній, зокрема Swaysure Technology Co, Qingdao SiEn і Shenzhen Pensun Technology Co, співпрацюють із китайською компанією Huawei Technologies. Раніше ця компанія постраждала від санкцій США, але тепер є центральною фігурою в розвитку та виробництві передових мікросхем у Китаї.