Китай пришвидшує перехід на місцеві чипи через санкції США – Financial Times

Китай сказав вголос те, що колись обговорювалося лише за зачиненими дверима: країна повинна позбутися американських чіпів.

Про це пише Financial Times

Чотири підтримувані урядом галузеві асоціації, що представляють основну частину попиту на напівпровідники в Китаї, опублікували на цьому тижні скоординовані заяви, в яких закликали компанії-члени переглянути закупівлі американського кремнію, який три з них вважають "більш не безпечним і не надійним".

"Будьте обережні, купуючи американські мікросхеми", - заявили чотири асоціації, закликавши своїх членів шукати китайських або інших іноземних постачальників.

Прискорені зусилля з ліквідації американських мікросхем можуть зашкодити широкому колу американських напівпровідникових груп. Керівник європейської компанії, що займається розробкою мікросхем, сказав, що вони вже отримують дзвінки від нервових китайських клієнтів, які хочуть підтвердити, що їхні мікросхеми не є американськими.

Зазначається, що китайські групи мають можливість впливати на рішення щодо вибору постачальників для приблизно 40% світового ринку смартфонів, який вони контролюють, і 23% ринку комп'ютерів, що постачаються компаніями, до яких належить найбільший у світі виробник ПК Lenovo.

Наприклад, клієнти в Китаї забезпечили 27% продажів минулого року для Intel, традиційного американського чемпіона з виробництва мікросхем. Гігант з виробництва чіпів штучного інтелекту Nvidia отримав 17% продажів з цієї країни. Компанія Onsemi, що базується в Арізоні, оцінює, що її чіпи використовуються в половині китайських електромобілів. Виробник мобільних процесорів Qualcomm отримав близько половини свого 39-мільярдного річного доходу з Китаю.

Нагадаємо:

США в понеділок запустять третій за три роки масштабний пакет обмежень проти напівпровідникової індустрії Китаю, обмеживши експорт для 140 компаній, зокрема виробника обладнання для мікросхем Naura Technology Group.

Постачання процесорів допомагає китайським стартапам розвивати технології штучного інтелекту попри обмеження Вашингтона.

США наказали найбільшому виробнику чипів у світі Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, припинити поставки передових мікросхем китайським клієнтам, які часто використовуються в додатках штучного інтелекту.

Китайські компанії-виробники мікросхем, проти яких Вашингтон запровадив нові заходи експортного контролю, пообіцяли прискорити локалізацію ланцюжка поставок і заявили, що зможуть продовжити виробництво завдяки нещодавнім зусиллям зі створення запасів обладнання.