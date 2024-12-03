Китайські технологічні компанії кажуть, що можуть протистояти новим експортним обмеженням США

Китайські компанії-виробники мікросхем, проти яких Вашингтон запровадив нові заходи експортного контролю, пообіцяли прискорити локалізацію ланцюжка поставок і заявили, що зможуть продовжити виробництво завдяки нещодавнім зусиллям зі створення запасів обладнання.

Про це пише Reuters.

Останні обмеження, треті за рахунком за останні три роки, стосуються обладнання для виробництва мікросхем, програмного забезпечення та високошвидкісної пам'яті. Вони обмежують експорт для 140 компаній, включаючи виробника чипового обладнання Naura Technology Group і ACM Research.

Компанія Empyrean, виробник електронних засобів автоматизації проєктування, заявила, що її включення до списку не матиме значного впливу на діяльність.

Хоча китайська влада назвала цей крок «економічним примусом», ці заходи, схоже, не мали значного впливу на акції виробників мікросхем, які дещо зросли у вівторок, оскільки аналітики заявили, що обмеження були менш суворими, ніж очікувалося.

Виключення зі списку компаній ChangXin Memory Technologies (CXMT), провідного китайського виробника ключового компонента в мікросхемах штучного інтелекту, декого здивувало.

Адміністрація Байдена заявляє, що обмеження спрямовані на те, щоб обмежити можливості Китаю отримувати доступ і виробляти чіпи, які сприяють розвитку ШІ для військових застосувань або загрожують національній безпеці США.

Нагадаємо:

США в понеділок запустять третій за три роки масштабний пакет обмежень проти напівпровідникової індустрії Китаю, обмеживши експорт для 140 компаній, зокрема виробника обладнання для мікросхем Naura Technology Group.

Постачання процесорів допомагає китайським стартапам розвивати технології штучного інтелекту попри обмеження Вашингтона.