Франція залучить 109 мільярдів євро в ШІ для зміцнення позицій у боротьбі за технологічне лідерство

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував масштабні інвестиції у сферу штучного інтелекту на 109 млрд євро, щоб зміцнити позиції країни та Європи в глобальному технологічному змаганні.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що частину фінансування нададуть міжнародні партнери. Об'єднані Арабські Емірати інвестують 50 млрд євро у будівництво великих серверних комплексів. Канадська Brookfield вкладе 20 млрд євро в розвиток ШІ-інфраструктури.

Також створять фонд Current AI для розвитку "суспільно корисного ШІ" з початковим капіталом 400 млн євро та планом залучити 2,5 млрд євро за п'ять років.

Венчурна компанія General Catalyst повідомила FT, що вона очолює велику інвестиційну групу, яка планує витратити 150 млрд євро протягом наступних п'яти років на розгортання ШІ в компаніях, інвестиції в європейські стартапи в галузі ШІ і розбудову критично важливої інфраструктури в регіоні.

План, який отримав назву "Ініціатива чемпіонів ЄС у галузі ШІ", покликаний "зробити Європу світовим лідером у галузі ШІ". До ініціативи також приєдналися такі приватні та венчурні інвестори, як KKR, Blackstone, EQT, CVC і DST Global.

Схему також підтримують понад 60 європейських компаній, серед яких німецький автовиробник Volkswagen, шведський музичний стрімінговий сервіс Spotify. Вони зобов'язуються "прискорювати і впроваджувати" ШІ, але не беруть на себе обов'язків щодо конкретних витрат на технологію.

Повідомляється, що компанії наполягають на спрощенні регулювання ШІ в ЄС. Ці пропозиції планують представити президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

Очікується, що на AI Action Summit у Парижі, де зберуться світові лідери та керівники технологічних компаній, Макрон разом із прем'єром Індії Нарендрою Моді закликатимуть до створення більш "відкритих" ШІ-платформ, таких як Mistral і DeepSeek, на противагу закритим системам OpenAI і Google.

Нагадаємо:

Чотири найбільші технологічні компанії США – Microsoft, Alphabet, Amazon і Meta – продовжують нарощувати інвестиції в штучний інтелект.

Європейська комісія готує нові інструкції щодо обмеження використання штучного інтелекту відповідно до закону про ШІ, ухваленого у 2023 році. Попри тиск із боку США, ЄС просуває жорсткі правила для великих моделей штучного інтелекту та високоризикових застосунків.