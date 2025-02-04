Брюссель посилює контроль над ШІ, попри погрози Трампа: що зміниться

Європейська комісія готує нові інструкції щодо обмеження використання штучного інтелекту відповідно до закону про ШІ, ухваленого у 2023 році. Попри тиск із боку США, ЄС просуває жорсткі правила для великих моделей штучного інтелекту та високоризикових застосунків.

Про це пише Financial Times.

У неділю набули чинності положення, що забороняють певні ШІ-додатки, зокрема зчитування даних з інтернету для створення баз розпізнавання облич.

У вівторок, 4 лютого, Єврокомісія має опублікувати детальні вказівки для компаній, а решта положень закону набуватимуть чинності поступово до 2027 року. Найпотужніші моделі штучного інтелекту мають відповідати додатковим вимогам, а порушникам загрожують великі штрафи або заборона роботи в ЄС.

Тим часом Дональд Трамп погрожує заходами у відповідь на жорсткі європейські обмеження, які зачіпають американські технологічні компанії. Він заявив, що розглядає дії ЄС як "форму оподаткування" американських компаній.

Зазначається, що Брюссель уже переглядає перевірки діяльності Apple, Meta та Google в рамках ширших ініціатив із регулювання цифрових ринків Європи.

Великі технологічні компанії, як-от Meta, попереджають, що нові правила можуть стримувати інновації. Водночас для стартапів і розробників відкритого коду передбачено певні винятки.

Єврокомісія заявила, що прагне знайти баланс між регулюванням і підтримкою інновацій.

Нагадаємо:

Китайський стартап DeepSeek, який пропонує доступніші рішення у сфері штучного інтелекту та використовує відкритий код, може суттєво вплинути на глобальний ринок ШІ.