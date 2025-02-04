Мінцифри запускає центр ШІ: чим займатиметься

Міністерство цифрової трансформації відкрило в Україні WinWin AI Center of Excellence, який працюватиме над розробкою та впровадженням рішень на основі штучного інтелекту для державного сектору.

Про це повідомляє віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Штучний інтелект для держави, бізнесу та освіти — запустили WinWin AI Center of Excellence. Тут фахівці створюватимуть інноваційні рішення та впроваджуватимуть їх у державне управління, оборону, медицину, освіту та бізнес", — зазначив він.

Цього року центр планує створити механізм для розробки пілотних ШІ-рішень, запустити щонайменше три нові продукти, створити національну мовну модель для держсервісів та інтегрувати штучний інтелект у "Дію", "Мрію" та AI Legal.

Керівниками центру стали Данило Цьвок, який має понад 10 років досвіду в інноваціях і менеджменті великих проєктів, та Дмитро Овчаренко — архітектор і технічний директор із майже 20-річним досвідом.