Експорт Тайваню виріс на третину через побоювання щодо мит Трампа та попит на ШІ

Експорт Тайваню у лютому зріс на 31,5% порівняно з минулим роком, досягнувши 41,31 млрд дол.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що цей результат значно перевищив прогнози, які передбачали зростання лише на 17%. Зростання експорту стало 16-м поспіль щомісячним підвищенням.

Тайванські компанії, такі як TSMC, основні постачальники для Apple та Nvidia, скористалися зростанням попиту на технології, пов'язані з штучним інтелектом (ШІ).

"Деякі клієнти зробили замовлення напередодні тарифної невизначеності в США", — повідомило міністерство фінансів, додавши, що попит на нові технології продовжує зростати.

Трамп ввів тарифи на Китай, найбільшого торгового партнера Тайваню, і розглядає можливість введення додаткових тарифів на тайванські чіпи.

Експорт до Китаю зріс на 27,9%, після падіння на 11,7% у січні. Експорт до США злетів на 65,6% до 11,77 млрд дол, порівняно зі скромним зростанням у січні на 0,7%.

Експорт електронних компонентів зріс на 24,6% до 14,44 млрд дол, зокрема напівпровідників. Імпорт також зріс на 47,8%, досягнувши 34,76 млрд дол, що перевищує прогнози.

Нагадаємо:

Президент Тайваню пообіцяв збільшити закупівлі та інвестиції в США, поспішаючи відреагувати на глобальні митні погрози Дональда Трампа і тиск на тайванську напівпровідникову промисловість.

Адміністрація президента США Дональда Трампа стягуватиме портові збори з будь-якого судна, що входить до складу флоту, у якому є кораблі, побудовані в Китаї або зареєстровані під китайським прапором.

Президент США Дональд Трамп ввів 25% тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту і подвоїв існуючі 10% мита на імпорт з Китаю до 20%, що вплине на річний обсяг імпорту в розмірі приблизно $1,5 трлн.