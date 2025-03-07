Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Експорт Тайваню виріс на третину через побоювання щодо мит Трампа та попит на ШІ

Олексій Артемчук — 7 березня, 18:31
Експорт Тайваню виріс на третину через побоювання щодо мит Трампа та попит на ШІ
Getty Images

Експорт Тайваню у лютому зріс на 31,5% порівняно з минулим роком, досягнувши 41,31 млрд дол.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що цей результат значно перевищив прогнози, які передбачали зростання лише на 17%. Зростання експорту стало 16-м поспіль щомісячним підвищенням.

Тайванські компанії, такі як TSMC, основні постачальники для Apple та Nvidia, скористалися зростанням попиту на технології, пов'язані з штучним інтелектом (ШІ).

"Деякі клієнти зробили замовлення напередодні тарифної невизначеності в США", — повідомило міністерство фінансів, додавши, що попит на нові технології продовжує зростати.

Трамп ввів тарифи на Китай, найбільшого торгового партнера Тайваню, і розглядає можливість введення додаткових тарифів на тайванські чіпи.

Експорт до Китаю зріс на 27,9%, після падіння на 11,7% у січні. Експорт до США злетів на 65,6% до 11,77 млрд дол, порівняно зі скромним зростанням у січні на 0,7%.

Експорт електронних компонентів зріс на 24,6% до 14,44 млрд дол, зокрема напівпровідників. Імпорт також зріс на 47,8%, досягнувши 34,76 млрд дол, що перевищує прогнози.

Нагадаємо:

Президент Тайваню пообіцяв збільшити закупівлі та інвестиції в США, поспішаючи відреагувати на глобальні митні погрози Дональда Трампа і тиск на тайванську напівпровідникову промисловість.

Адміністрація президента США Дональда Трампа стягуватиме портові збори з будь-якого судна, що входить до складу флоту, у якому є кораблі, побудовані в Китаї або зареєстровані під китайським прапором.

Президент США Дональд Трамп ввів 25% тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту і подвоїв існуючі 10% мита на імпорт з Китаю до 20%, що вплине на річний обсяг імпорту в розмірі приблизно $1,5 трлн.

технології штучний інтелект Тайвань

штучний інтелект

Експорт Тайваню виріс на третину через побоювання щодо мит Трампа та попит на ШІ
Китай пришвидшує зусилля для досягнення технологічної незалежності
Трамп хоче скасувати закон про багатомільярдні субсидії на виробництво чипів

Останні новини