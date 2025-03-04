Трамп увів мита на товари з Канади і Мексики: тарифи для Китаю підняв до 20%

Європейська правда.

Президент США Дональд Трамп ввів 25% тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту і подвоїв існуючі 10% мита на імпорт з Китаю до 20%, що вплине на річний обсяг імпорту в розмірі приблизно $1,5 трлн.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Дональд Трамп виконав свою погрозу вдарити по Канаді та Мексиці масштабними імпортними зборами, запровадивши одне з найбільших підвищень тарифів США з 1930-х років, що загрожує підірвати торгівельні зв'язки з основними економічними партнерами.

Нові тарифи – 25% мита на більшість канадського та мексиканського імпорту і подвоєння існуючого 10% мита на імпорт з Китаю до 20% – впливають на річний обсяг імпорту приблизно в 1,5 трлн дол, що є експансивним кроком, який сигналізує ринкам про те, що Трамп налаштований використовувати мита для отримання нових надходжень до бюджету.

Цей крок Трампа викликав швидку відповідь з боку Канади та Китаю і може спричинити аналогічні дії з боку Мексики, а також потенційні юридичні проблеми. Це залишає невизначеною долю торговельної угоди, яку Трамп уклав з Канадою та Мексикою під час свого першого терміну, і ризикує ще більше напружити економіку США та розпалити інфляцію.

За даними Бюджетної лабораторії Єльського університету, ці тарифи піднімуть американські імпортні збори до найвищого середнього рівня, який спостерігався з 1943 року. Це призведе до додаткових витрат для американських домогосподарств у розмірі до 2 тис дол.

У понеділок пізно ввечері уряд Канади оголосив про те, що запровадить масштабний пакет контрмит проти американських товарів. Перший етап – 25% тарифи на товари американських експортерів вартістю близько 20,6 млрд дол, які набудуть чинності одночасно з американськими митами. Другий раунд мит за тією ж ставкою буде запроваджено через три тижні на товари на суму 86 млрд дол – список, який включатиме такі дорогі товари, як легкові автомобілі, вантажівки, сталь та алюміній.

Китай ввів мита на американський експорт і додав 10 фірм до списку ненадійних суб'єктів. Пекін заявив, що стягуватиме мито в розмірі 15% на американські товари, включаючи курятину і бавовну, а на соєві боби буде накладено мито в розмірі 10%.

Трамп сигналізував про бажання поговорити з китайським лідером Сі Цзіньпіном, але вони все ще не поговорили через місяць після того, як президент США підняв питання про можливість дзвінка для переговорів про угоду.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум у понеділок заявила, що її уряд чекатиме на рішення Трампа, перш ніж реагувати заходами у відповідь.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп анонсував 25% мита на товари з ЄС "незабаром".

Прем’єр головуючої у Раді ЄС Польщі Дональд Туск заперечив заявам Трампа про те, що метою Брюсселя є "ошукати США". Водночас у Будапешті звинуватили Брюссель у тому, що Трамп хоче ввести 25-відсоткові мита на європейські товари.

Президент Франції Емманюель Макрон сподівається, що переконав Трампа не вести торговельну війну проти Європи, а зосередитися на Китаї. Прем’єр Фінляндії наголосив, що від торгової війни "не виграє ніхто".