Альтман відмовився від IPO цьогоріч через сумніви у безпеці розвитку ШІ

Компанія OpenAI не вийде на біржу у 2026 році, заявив генеральний директор Сем Альтман у коментарі, опублікованому в суботу, посилаючись на занепокоєння щодо безпеки штучного інтелекту, через які навіть 10-відсотковий ризик того, що ШІ може спричинити вимирання людства до кінця десятиліття, є "неприйнятним".

Про це повідомляє Reuters.

Ці коментарі з'явилися на тлі того, як дедалі більше американських законодавців закликають запровадити нові правила регулювання систем ШІ після тривожних попереджень двох дослідників з компанії Anthropic – конкурента OpenAI – про те, що стрімкий розвиток ШІ може призвести до вимирання людства в недалекому майбутньому.

"Я справді вважаю, що, з огляду на все, що відбувається з безпекою, зараз було б нерозумно виходити на біржу, і ми не відчуваємо тиску з цього приводу", – сказав Альтман діловому журналу Fortune.

На запитання, чи існує 10-відсоткова ймовірність вимирання, спричиненого ШІ, Альтман відповів, що не знає, як можна зробити таку оцінку, але попередив, що ризик є настільки серйозним, що компанії, які займаються ШІ, та уряди повинні діяти так, ніби це неприпустимо.

"Незалежно від того, чи це 10, чи 8, чи 6 — суть у тому, що ми всі несемо величезну відповідальність і не можемо дозволити, щоб на заваді стали егоїзм, прагнення прибутку чи будь-що інше", – додав Альтман.

Альтман також припустив, що OpenAI та інші провідні компанії у сфері ШІ можуть незабаром оголосити про укладення угоди щодо уповільнення розвитку ШІ та спільної роботи над усуненням ризиків для безпеки.

Нагадаємо:

Компанія Anthropic запобігла спробам використання її моделей Claude для проведення кампанії кібершпигунства проти України, яка, як підозрюється, пов'язана з Росією.

Провідний науковець OpenAI попередив, що штучний інтелект розвивається настільки стрімко, що людям стає дедалі складніше його розуміти та контролювати, і висловив сподівання, що лабораторії, які працюють над ШІ, добровільно уповільнять темпи розвитку з міркувань безпеки.