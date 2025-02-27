Искусственный интеллект DeepSeek распространяется по Китаю: от больниц до правительства

Китай внедряет искусственный интеллект DeepSeek в различных сферах - от больниц до государственных учреждений. После дебюта модели R1 в январе на мировых рынках компании и органы власти страны активно поддерживают национального лидера ИИ.

Об этом пишет Financial Times.

DeepSeek быстро завоевывает рынок благодаря низкой стоимости развертывания и стратегии открытого кода. Китайский эксперт по искусственному интеллекту на платформе Hugging Face Адина Якефу отмечает: "DeepSeek глубоко изменил индустрию, снизив барьеры для разработки ИИ-моделей".

Технологию уже используют крупные китайские больницы. Университетская больница Цзилинь применяет ее для создания планов лечения на основе базы данных, медицинских рекомендаций и анализа эффективности лекарств. Женская и детская больница Цзиньсинь использует ИИ для отслеживания циклов овуляции и составления персонализированных схем лечения бесплодия.

Государственные больницы Чэнду, Ханчжоу и Уханя внедряют цифровых медсестер, которые помогают пациентам ориентироваться в учреждениях и объясняют медицинские выводы. Однако не все врачи поддерживают такое внедрение. Один из них назвал использование DeepSeek в больнице Чжэцзяна "рекламным трюком".

Китайские города, в частности Ханчжоу и Цзинань, запустили чат-ботов на основе DeepSeek для ответа на запросы жителей по налогам, коммунальным услугам и документации. В Шэньчжэне ИИ используется для автоматического составления административных протоколов.

Технологию также интегрировали в WeChat - популярное приложение компании Tencent. Автопроизводители BYD и Great Wall Motor внедрили DeepSeek в свои системы, а среди госкомпаний технологию используют Sinopec, PetroChina и China Southern Power Grid.

Несмотря на огромный спрос, DeepSeek не получает прямой финансовой выгоды, ведь предоставляет свои модели бесплатно. Главными бенефициарами стали облачные провайдеры, в частности AliCloud и Huawei Cloud.

Напомним:

Команда DeepSeek объявила, что сделает общедоступным код своей ИИ-модели.

Индекс китайских технологических акций за последний месяц вырос на 25%, войдя в фазу "бычьего рынка" после прорыва DeepSeek в сфере искусственного интеллекта.