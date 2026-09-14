Король Британії прийме керівників ШІ-компаній на тлі побоювань щодо загроз

Цього тижня король Великої Британії Чарльз прийме керівників провідних компаній у сфері штучного інтелекту, щоб обговорити необхідність розробки спільних принципів регулювання технології, яка викликає дедалі більше застережень щодо загрози для людства.

Про це повідомляє Reuters.

На тлі закликів провідних представників галузі ШІ до уповільнення її розвитку Чарльз прийме керівників компаній Nvidia, Google DeepMind, OpenAI, Anthropic, а також міністра Великої Британії з питань штучного інтелекту, щоб обговорити, як цю технологію можна використовувати на благо суспільства та для захисту людської гідності.

Дебати щодо ШІ знову опинилися в центрі уваги, коли двоє дослідників з Anthropic попередили, що стрімкий розвиток цієї технології може призвести до вимирання людства в недалекому майбутньому.

Генеральний директор Anthropic Даріо Амодей заявив у суботу, що компанії повинні уповільнити темпи розвитку моделей ШІ.

Минулого тижня компанія зі Сан-Франциско опублікувала звіт про загрози, у якому детально описано, як кілька суб'єктів використовували її моделі штучного інтелекту "Claude" для діяльності, що варіювалася від розробки зброї та кібероперацій до стеження та шахрайства.

Однак досягти єдиної глобальної позиції буде складно: у неділю президент США Дональд Трамп відкинув будь-які розмови про уповільнення, а китайська газета "Global Times" заявила, що насправді це "сценарій холодної війни", спрямований проти Пекіна.

Букінгемський палац повідомив, що під час зустрічі обговорюватимуть, як штучний інтелект можна використовувати з користю для суспільства та сприяти "процвітанню як людей, так і планети".

Велика Британія, європейський лідер у фінансуванні ШІ та стартапів, віддає перевагу м'якому підходу до регулювання ШІ, що більше відповідає позиції США, ніж Європейського Союзу.

Нагадаємо:

Компанія OpenAI не вийде на біржу у 2026 році, заявив генеральний директор Сем Альтман у коментарі, опублікованому в суботу, посилаючись на занепокоєння щодо безпеки штучного інтелекту, через які навіть 10-відсотковий ризик того, що ШІ може спричинити вимирання людства до кінця десятиліття, є "неприйнятним".

Компанія Anthropic запобігла спробам використання її моделей Claude для проведення кампанії кібершпигунства проти України, яка, як підозрюється, пов'язана з Росією.

Провідний науковець OpenAI попередив, що штучний інтелект розвивається настільки стрімко, що людям стає дедалі складніше його розуміти та контролювати, і висловив сподівання, що лабораторії, які працюють над ШІ, добровільно уповільнять темпи розвитку з міркувань безпеки.