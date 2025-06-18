Популярний перекладач DeepL не працює в Росії та Білорусі

DeepL, що вважається одним із найточніших перекладачів, більше не працює для користувачів у Росії та Білорусі.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Німецький сервіс машинного перекладу DeepL став недоступним для користувачів з Росії та Білорусі. При спробі перекласти текст або зайти на сайт, з’являється повідомлення: "Цей сервіс недоступний у вашому регіоні".

Зазначається, що аналогічна ситуація і з мобільним застосунком — він перестав працювати.

Компанія DeepL офіційно не коментувала причини блокування. Відомо лише, що мова йде саме про обмеження доступу з боку сервісу, а не блокування з боку держав. Рішення не супроводжувалось ані пресрелізами, ані попередженнями для користувачів.

Сервіс DeepL засновано у 2017 році в Німеччині польським підприємцем Ярославом Кутиловські, який досі очолює компанію. На сьогодні DeepL оцінюється у понад 1 млрд доларів. Компанія залучила 100 млн євро інвестицій від великих венчурних фондів, зокрема Atomico та IVP.

У 2022 році, після початку повномасштабної війни Росії проти України, DeepL додав українську мову до переліку підтримуваних. Тоді компанія зазначала, що український став найпопулярнішим серед користувачів, і саме тому розробники прискорили його інтеграцію.

Нагадаємо:

У Росії хочуть створити власний державний месенджер із функцією дзвінків, чатів і доступом до держпослуг.

Роскомнадзор заблокував популярний месенджер Viber. Рішення ухвалено у зв'язку з порушенням законодавства.

Месенджер Discord заблокували у зв'язку з порушенням російського законодавства.