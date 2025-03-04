Китайський виробник електромобілів BYD залучає 5,6 мільярда доларів для експансії за кордон

Китайський лідер з виробництва електромобілів компанія BYD залучила $5,6 млрд в ході найбільшого за останні десять років додаткового розміщення акцій в світовому автомобільному секторі.

Про це пише Financial Times.

Акції компанії, що котируються на Гонконзький біржі, впали майже на 7%, але вони все ще зросли більш ніж на 30% цього року. Під час торгів пропозиція акцій була збільшена з 118 млн.

Пропозиція відображає зростаючий голод головного конкурента Tesla на кошти для фінансування своєї закордонної експансії, а також тенденцію цього року щодо продажу акцій компаній, які котируються на материковій частині Китаю, що знаменує собою відновлення ринкових настроїв та інтересу інвесторів до акцій материкових китайських компаній, що котируються в Гонконзі.

Продаж акцій BYD став найбільшим в Гонконзі з тих пір, як платформа доставки їжі Meituan залучила $10 млрд в 2021 році.

У Китаї на автомобілі BYD припадає близько третини всіх проданих нових електромобілів, включаючи автомобілі з чистими батареями та гібриди, що підзаряджаються від мережі. Минулого року компанія продала 433 000 автомобілів на зарубіжних ринках, що становить понад 10 відсотків від загального обсягу продажів.

Нагадаємо:

Китайська компанія BYD оснастить свою найбільш продавану доступну серію моделей передовими функціями автономного водіння, подібними до тих, що використовуються в автомобілях преміум-класу Tesla.