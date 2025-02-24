Apple інвестує 500 мільярдів доларів в США у відповідь на мита Трампа
Apple оголосила про плани створити 20 000 робочих місць у США, інвестувавши 500 мільярдів доларів.
Про це пише The Verge.
Компанія Apple оголосила про реалізацію масштабного інвестиційного плану протягом наступних чотирьох років.
Apple заявляє, що розширить свої потужності і найме більше персоналу в Мічигані, Техасі, Каліфорнії, Арізоні, Неваді, Айові, Орегоні, Північній Кароліні та Вашингтоні.
План включає будівництво нового заводу в Техасі, подвоєння Фонду передового виробництва США, відкриття виробничої академії в Детройті та прискорення інвестицій у штучний інтелект і кремнієву інженерію.
Цей крок є наслідком тиску з боку Дональда Трампа, який закликав американські компанії інвестувати більше коштів у свої американські підприємства.
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