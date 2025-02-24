Apple инвестирует 500 миллиардов долларов в США в ответ на пошлины Трампа

Apple объявила о планах создать 20 000 рабочих мест в США, инвестировав 500 миллиардов долларов.

Об этом пишет The Verge.

Компания Apple объявила о реализации масштабного инвестиционного плана в течение следующих четырех лет.

Apple заявляет, что расширит свои мощности и наймет больше персонала в Мичигане, Техасе, Калифорнии, Аризоне, Неваде, Айове, Орегоне, Северной Каролине и Вашингтоне.

План включает строительство нового завода в Техасе, удвоение Фонда передового производства США, открытие производственной академии в Детройте и ускорение инвестиций в искусственный интеллект и кремниевую инженерию.

Этот шаг является следствием давления со стороны Дональда Трампа, который призвал американские компании инвестировать больше средств в свои американские предприятия.

Напомним:

Индия отменила импортные пошлины на некоторые компоненты, ключевые для производства мобильных телефонов стимулируя местное производство.

Apple начала тестировать поддержку спутниковой связи Starlink на iPhone в сотрудничестве со SpaceX и T-Mobile.