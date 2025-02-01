Індія скасувала мито на деякі запчастини для смартфонів, щоб підтримати Apple та Xiaomi
Індія скасувала імпортні мита на деякі компоненти, ключові для виробництва мобільних телефонів стимулюючи місцеве виробництво.
Про це оголосив міністр фінансів Нірмала Сітхараман в річному бюджеті, передає Reuters.
До переліку компонентів, на які скасують мита увійшли деталі для складання мобільних телефонів: друковані плати, частини модулів камер та USB-кабелі, які раніше оподатковувалися за ставкою 2,5%.
Як повідомлять, нововедення принесуть користь таким фірмам, як Apple і Xiaomi.
За останні шість років виробництво електроніки в Індії зросло більш ніж удвічі, досягнувши 115 млрд дол у 2024 році, і країна стала другим за величиною виробником мобільних телефонів у світі.
За даними дослідницької компанії Counterpoint, Apple очолила індійський ринок смартфонів з часткою 23% у загальному доході протягом 2024 року, за нею слідує Samsung з 22%.
Міністерство інформаційних технологій Індії попередило, що країна ризикує програти Китаю та В'єтнаму в гонці за експорт смартфонів, якщо не знизить тарифи, щоб привабити світові компанії.