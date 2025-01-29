iPhone отримає супутниковий зв’язок Starlink від SpaceX – Bloomberg

Apple почала тестувати підтримку супутникового зв’язку Starlink на iPhone у співпраці зі SpaceX і T-Mobile.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що 27 січня компанія випустила оновлення iOS 18.3, яке включає бета-версію цієї функції. Поки що доступ до тестування має лише невелика група користувачів.

Ті, хто потрапив до програми, отримали повідомлення від T-Mobile з інструкціями: "Ви знаходитеся в бета-версії T-Mobile Starlink. Тепер ви можете залишатися на зв’язку через текстові повідомлення через супутник практично з будь-якої точки світу. Щоб почати користуватися – оновіть до iOS 18.3".

Функція спрацьовує автоматично, коли телефон втрачає зв’язок із мобільною мережею. Однак поки що через супутник можна передавати лише текстові повідомлення — дзвінки та мобільний інтернет підтримуватися не будуть, якщо поруч є звичайне покриття.

У майбутньому SpaceX і T-Mobile планують розширити можливості супутникового зв’язку, щоб користувачі iPhone могли не лише надсилати повідомлення, а й здійснювати дзвінки та користуватися мобільними даними.

Нагадаємо:

Корпорація Apple переживає найгірший початок року з 2008 року.

Американська авіакомпанія United Airlines заявила, що планує у лютому почати тестування Starlink Ілона Маска для надання інтернет-послуг в польоті.