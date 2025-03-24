Китайська Ant Group скоротила витрати на ШІ на 20% завдяки місцевим технологіям

Компанія Ant Group знизила витрати на навчання моделей штучного інтелекту на 20%, використовуючи китайські напівпровідники.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Ant застосувала чипи від афілійованих компаній Alibaba Group та Huawei для навчання моделей за методом Mixture of Experts (MoE).

Джерела агентства стверджують, що отримані результати були аналогічними до тих, які дає Nvidia H800. Хоча компанія все ще використовує чипи Nvidia, останні моделі переважно працюють на китайських альтернативних рішеннях та процесорах Advanced Micro Devices.

У дослідженні Ant Group зазначено, що навчання моделі на 1 трлн токенів коштує 6,35 млн юанів (880 тис дол) на високопродуктивному обладнанні, а оптимізований підхід дозволяє скоротити витрати до 5,1 млн юанів (707 тис дол).

Нові моделі Ling-Plus і Ling-Lite планують застосовувати у сфері фінансів та медицини. Цього року компанія Ant придбала китайську онлайн-платформу Haodf.com, щоб посилити свої послуги зі штучного інтелекту в галузі охорони здоров'я. Ant створила AI Doctor Assistant для підтримки 290 000 лікарів Haodf у виконанні таких завдань, як ведення медичної документації.

Аналітик Bloomberg Intelligence Роберт Лі зазначає, що успіх Ant підкреслює прогрес Китаю в досягненні незалежності від західних технологій, особливо в умовах обмежень США на постачання чипів.

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