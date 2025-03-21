Китай підтримує компанію Manus у гонитві за новим DeepSeek

Китайський стартап Manus представив свого ШІ-асистента, що може стати конкурентом DeepSeek.

Про це пише Reuters.

Компанія стверджує, що створила першого у світі загального агента зі штучним інтелектом здатного приймати рішення автономно з мінімальною кількістю підказок, меншою ніж чат-боти конкуренти, такі як ChatGPT і DeepSeek..

Держава демонструє підтримку проєкту. У четвер Manus вперше з'явився в ефірі державного телеканалу CCTV, а влада Пекіна підтвердила реєстрацію його продукту, що є ключовою умовою для роботи в Китаї.

Manus вже зацікавив технологічного гіганта Alibaba: стартап оголосив про співпрацю з командою Qwen AI, що може пришвидшити вихід його ШІ-агента на внутрішній ринок. Наразі доступ до продукту обмежений, але компанія заявляє про "список очікування у 2 мільйони осіб".

Нагадаємо:

Пекін активізує зусилля, щоб досягти технологічної незалежності на тлі жорсткіших обмежень з боку США.

Китай впроваджує штучний інтелект DeepSeek у різних сферах — від лікарень до державних установ. Після дебюту моделі R1 у січні на світових ринках компанії та органи влади країни активно підтримують національного лідера ШІ.